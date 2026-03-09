Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе есть разногласия с медицинским штабом команды.

27-летний футболист утратил доверие к врачам мадридского клуба, поэтому поставил ультиматум руководству.

Француз сказал, что не вернется на поле, пока полностью не восстановится после травмы колена.

Он намерен игнорировать прогнозы врачей о возможном участии в матчах без риска усугубления повреждения.