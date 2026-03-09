Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе есть разногласия с медицинским штабом команды.
27-летний футболист утратил доверие к врачам мадридского клуба, поэтому поставил ультиматум руководству.
Француз сказал, что не вернется на поле, пока полностью не восстановится после травмы колена.
Он намерен игнорировать прогнозы врачей о возможном участии в матчах без риска усугубления повреждения.
- Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
- У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: Foot Mercato