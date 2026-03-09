Введите ваш ник на сайте
Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»

Сегодня, 15:30
5

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе есть разногласия с медицинским штабом команды.

27-летний футболист утратил доверие к врачам мадридского клуба, поэтому поставил ультиматум руководству.

Француз сказал, что не вернется на поле, пока полностью не восстановится после травмы колена.

Он намерен игнорировать прогнозы врачей о возможном участии в матчах без риска усугубления повреждения.

  • Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
  • У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
  • В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.

Раскрыта новая девушка Мбаппе 16
Мбаппе уличили в звездной болезни 3
Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Мбаппе
Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Реал Мбаппе Килиан
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773060963
РФСПРФ Вокруг Мбаппе часто появляются скандалы, достаточно вспомнить случай с изнасилованием на вечеринке в Париже, в котором его обвинили, правда затем сняли обвинение
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773062577
Черепашонок в позу становится, под зад его, делов-то
Ответить
Spartak_forv@
1773062729
Мбаппе не слишком доверяет врачам Реала и не хочет рисковать здоровьем играя за этот клуб!Лучше сыграю за сборную Франции на ЧМ,там врачи гораздо лучше мадридских)
Ответить
Октавиус
1773065056
Нефиг было в декабре играть с ноунеймами в Кубке, чтобы повторить рекорд Криша по голам за календарный год
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773076613
ну, они сами хотели чтобы всякие мбапе, виниски диктовали условия... слили действительно хорошего и, главное, прогрессирующего тренера, поставили недоразумение, теперь там рулит пара твиксов: ноющая мартышка с комплексом потомков рабов и эгоистичная черепашка, которая еще кинет клуб, как кинула предыдущий.... походу, этот сезон сольют именно из-за недальновидности руководства.
Ответить
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»
15:30
5
Фото«ПСЖ» показал пятый комплект формы на сезон
14:43
ФотоСафонов поздравил женщин с 8 марта, выложив фото с двумя огромными букетами цветов
Вчера, 23:57
Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»
7 марта
14
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако»
7 марта
1
Рабинер сформулировал, что не так с игрой Сафонова за «ПСЖ»
7 марта
3
L’Equipe поставила оценку Сафонову за проигранный матч «Монако»
7 марта
1
Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол
7 марта
ФотоСборная России отреагировала на гол Головина Сафонову
7 марта
3
ВидеоЛуис Энрике сбежал от российской журналистки
7 марта
1
Головин повторил личный рекорд в «Монако»
7 марта
1
Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако» с Сафоновым в воротах
7 марта
2
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить на выезде «ПСЖ» Сафонова (3:1)
7 марта
5
Головин забил Сафонову в матче «ПСЖ» – «Монако»
7 марта
4
ВидеоВ «Монако» появился еще один россиянин
6 марта
Витинья ответил на вопрос о переходе из «ПСЖ» в «Реал»
5 марта
3
Смолов разобрал провал украинца Забарного в «ПСЖ»
4 марта
9
Лига 1. «ПСЖ» с трудом победил «Гавр», Сафонов отыграл на ноль
1 марта
6
Головин сделал ассисты в трех матчах подряд за «Монако»
28 февраля
1
ВидеоЖена Сафонова заставила его мыть посуду
28 февраля
1
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова
27 февраля
1
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
25 февраля
4
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
24 февраля
5
Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили
24 февраля
1
Игрок «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
24 февраля
Сафонов сыграл с женой в игру «Норм или стрем»
24 февраля
Экс-тренер «Шахтера» жестко прошелся по Трампу: «Он думает только о деньгах»
23 февраля
5
Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»
23 февраля
5
