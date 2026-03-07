Рабинер сформулировал, что не так с игрой Сафонова за «ПСЖ»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал собственный анализ игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Грубых персональных ошибок у Матвея нет, и хорошо, что во Франции это видят и подчеркивают.

Но возникает мысль об управлении обороной. Понятно, что одной глоткой всего не сделаешь, и организация игры нарабатывается прежде всего на тренировках. И если с ней не в порядке, то ни один вратарь «ручным управлением» не поможет.

Но полевые должны голкипера слышать. И чуть-чуть бояться. Для этого тот должен быть немножечко Сергеем Иванычем Овчинниковым. Определенная «пуля в голове», наверное, все же должна присутствовать.

А Сафонов, как бы дико и парадоксально ни звучало это словосочетание, слишком адекватен. И одно дело его интеллект при «играх разума», когда нужно взять пенальти – это индивидуальный вид спорта внутри командного. Но коллективные взаимодействия – это другое.

Мне отчего-то кажется, что Доннарумму партнеры по «ПСЖ» боялись больше, и чем Сафонова, и чем Шевалье. Может, и тот, доверие Луиса Энрике к которому в первой части сезона казалось безграничным, на том же погорел...

Это чистые мысли «на полях». Можете над ними сколько угодно смеяться, они могут совершенно не соотноситься с реальностью, но вот приходит такое в голову – отчего не поделиться?

А еще подумал о том, что было бы красиво и символично, если бы всe в игре «ПСЖ» наладилось и с Матвеем Сафоновым, и с Ильей Забарным в составе.

Но пока этого, к сожалению, не происходит.

Как и в другой жизни», – написал Рабинер.