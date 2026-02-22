Введите ваш ник на сайте
Сафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения

Вчера, 21:14
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил с днем рождения «Краснодар». Сегодня клубу исполнилось 18 лет.

«Сегодня день рождения у моего родного клуба – чемпиона страны.

Я убежден: если бы не ФК «Краснодар», я бы никогда не начал заниматься футболом. Спасибо за то, что показали мне лучшую игру на Земле и научили в нее играть.

Я счастлив и горд быть частью такого насыщенного, интересного и по-настоящему родного пути. И я рад, что, хоть уже и без меня, но клуб наконец-то пришел к своему первому чемпионству! Очень надеюсь, что история моей домашней команды будет идти только вверх. С днем рождения, мой отчий дом», – написал Сафонов.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1771786961
Думаю, Матвей когда-нибудь вернётся в Краснодар
Ответить
