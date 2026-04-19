В Канаде впервые применили «офсайд Венгера»

19 апреля, 13:29
В канадской Премьер-лиге впервые в истории засчитали гол по офсайдному правилу Арсена Венгера.

Нападающий «Пасифик» Алехандро Диас открыл счет в матче против «Галифакс Уондерерс», хотя он находился чуть впереди второго с конца защитника, и по обычной трактовке его гол отменили бы.

Правило, предложенное Арсеном Венгером, бывшим главным тренером «Арсенала» и руководителем департамента ФИФА по глобальному развитию футбола, подразумевает, что игрок атаки остается в правильном положении, если между ним и защитником нет видимого просвета. Для определения положения учитываются части тела, которыми можно забивать, а руки и кисти в расчет не входят.

Эпизод произошел на 20-й минуте матча третьего тура, который завершился со счетом 2:2. После углового полузащитник «Пасифик» Мэттью Балдисимо пробил с лету, вратарь «Галифакса» Марко Карлуччи отбил мяч, а Диас сыграл на добивании. Игроки «Галифакса» просили зафиксировать офсайд, но арбитры засчитали гол, так как не увидели «дневного света» между Диасом и Лоренцо Каллегари, по которому в момент передачи определяли линию офсайда.

Канадская Премьер-лига начала тестировать правило в сезоне-2026 в сотрудничестве с ФИФА и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Комиссар канадской Премьер-лиги Джеймс Джонсон сказал о запуске эксперимента: «Это нужно для того, чтобы канадская Премьер-лига оказалась на переднем крае инноваций и внесла значимый вклад в глобальное развитие игры.

Работая вместе с ФИФА и IFAB, мы гордимся тем, что участвуем в формировании будущего футбола, и продолжим развивать турнир, который отражает наши амбиции в Канаде».

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Венгер Арсен
Антрацитовый волхв
1776602322
Нормально, а то надоели оффсайды, которые портят игру!
Таврида
1776602363
В принципе правильно, сейчас оборона злоупотребляет искусствеными офсайдами, особенно мадридский Атлетико, не футбол, а какая-то беготня от штрафной к штрафной.
Strig
1776664650
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! БОЛЬШЕ ГОЛОВ НА НАШИ ГОЛОВЫ!
