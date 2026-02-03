Венгер назвал Сафонова первым номером «ПСЖ»

Французский тренер Арсен Венгер высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», – сказал Венгер.