Венгер назвал Сафонова первым номером «ПСЖ»

Французский тренер Арсен Венгер высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.
«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», – сказал Венгер.
- 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за парижан 6 матчей, пропустил 5 головв, сыграл на ноль в 2 встречах.
- В составе «ПСЖ» россиянин выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Источник: «РБ Спорт»