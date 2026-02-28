Жена Сафонова заставила его мыть посуду

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов снял новый забавный ролик с женой Мариной. По сюжету она заставила супруга мыть посуду.
Ранее Марина пожаловалась, что Сафонов не моет посуду.
- Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
- В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
- У Сафонова семь матчей в основе «ПСЖ» подряд. Он стал основным в команде, плотно усадив в запас купленного летом Люку Шевалье.
- Матвей – воспитанник «Краснодара». «ПСЖ» выкупил игрока у российского клуба летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Сафонов помог парижанам оформить квадрупл.
