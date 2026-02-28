Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жена Сафонова заставила его мыть посуду

Сегодня, 15:15

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов снял новый забавный ролик с женой Мариной. По сюжету она заставила супруга мыть посуду.

Ранее Марина пожаловалась, что Сафонов не моет посуду.

  • Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
  • В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
  • У Сафонова семь матчей в основе «ПСЖ» подряд. Он стал основным в команде, плотно усадив в запас купленного летом Люку Шевалье.
  • Матвей – воспитанник «Краснодара». «ПСЖ» выкупил игрока у российского клуба летом 2024 года за 20 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Сафонов помог парижанам оформить квадрупл.

Еще по теме:
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова 1
Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России
Три российских футболиста попали в 1/8 финала еврокубков 1
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
2
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
3
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»
17:22
2
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»
17:10
4
IFAB принял важные изменения в правила футбола
16:48
4
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
54
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
Все новости
Все новости
ВидеоЖена Сафонова заставила его мыть посуду
15:15
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова
Вчера, 16:32
1
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
25 февраля
4
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
24 февраля
5
Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили
24 февраля
1
Игрок «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
24 февраля
Сафонов сыграл с женой в игру «Норм или стрем»
24 февраля
Экс-тренер «Шахтера» жестко прошелся по Трампу: «Он думает только о деньгах»
23 февраля
5
Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»
23 февраля
5
Шевалье понимает, что теперь его судьба в руках Сафонова
23 февраля
1
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
23 февраля
8
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
23 февраля
17
ФотоСафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения
22 февраля
1
ФотоСафонов прокомментировал возвращение «ПСЖ» на первое место в чемпионате Франции
22 февраля
1
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
22 февраля
5
Лига 1. «Монако» без Головина устроил ремонтаду против лидера
21 февраля
1
Зидан договорился с новой командой
21 февраля
1
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
19 февраля
2
Черчесов отметил свой вклад в карьеру Сафонова
19 февраля
2
Во Франции отреагировали на удаление Головина во втором матче подряд
19 февраля
Стал известен срок дисквалификации Головина в Лиге 1
19 февраля
3
Сафонов высказался о статусе основного вратаря в «ПСЖ»
18 февраля
Хаби Алонсо отказался возглавить участника Лиги чемпионов
18 февраля
Булыкин назвал футболиста, прославляющего российский народ
17 февраля
6
Сафонову предрекли первый номер в «ПСЖ» на долгие годы
15 февраля
2
Первый тренер Сафонова – о трех пропущенных от «Ренна»: «В «ПСЖ» только этого и ждут»
15 февраля
8
«ПСЖ» потерял лидерство в Лиге 1
15 февраля
4
ФотоСафонов поздравил новую жену с 14 февраля
14 февраля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 