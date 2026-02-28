Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

IFAB принял важные изменения в правила футбола

Сегодня, 16:48
4

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял изменения в правила игры.

Теперь видеоассистенты арбитров смогут вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27 и будут применяться на чемпионате мира-2026.

Внесены поправки, касающиеся затяжек времени. Будет применяться обратный отсчет для игроков, выполняющих удары от ворот и вбрасывания. Если игрок затягивает время, владение мячом переходит к сопернику. Это значит, что удар от ворот может превратиться в угловой, или вбрасывание из-за боковой перейдет к сопернику.

Изменения коснулись уходов замененных футболистов. Замененный игрок должен покинуть поле в течение десяти секунд. Если он этого не сделает, заменяющий его игрок не сможет немедленно выйти на поле. Команда должна будет играть в меньшинстве как минимум 60 секунд и до следующего выхода мяча за пределы поля.

Игроки, получившие травму и покидающие поле, также должны будут оставаться за пределами поля до одной минуты. Будут предусмотрены такие исключение:

  • если игрок соперника получил желтую или красную карточку;
  • если производится замена или если игрок должен пробить пенальти;
  • если речь идет о вратаре.

Еще игрокам разрешили заклеивать скотчем украшения, если их невозможно снять с тела.

Источник: ВВС
Весь мир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772286907
От этого вОра одни только проблемы, хотя должна быть польза
Ответить
Чилим.
1772287055
"Значимые" изменения.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
3
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
3
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»
17:22
2
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»
17:10
4
IFAB принял важные изменения в правила футбола
16:48
4
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
55
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
Все новости
Все новости
Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ
16:59
3
IFAB принял важные изменения в правила футбола
16:48
4
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:35
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
55
Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы
16:27
Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана
16:17
1
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Позор и ужас»: представитель Дзюбы – об отмененном голе
15:43
2
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
ВидеоЖена Сафонова заставила его мыть посуду
15:15
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
5
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
11
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
3
В Израиле отменили все матчи
14:19
4
Мостовой недоволен жеребьевкой Лиги чемпионов
14:13
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
8
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
36
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
11
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 