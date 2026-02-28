IFAB принял важные изменения в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял изменения в правила игры.

Теперь видеоассистенты арбитров смогут вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27 и будут применяться на чемпионате мира-2026.

Внесены поправки, касающиеся затяжек времени. Будет применяться обратный отсчет для игроков, выполняющих удары от ворот и вбрасывания. Если игрок затягивает время, владение мячом переходит к сопернику. Это значит, что удар от ворот может превратиться в угловой, или вбрасывание из-за боковой перейдет к сопернику.

Изменения коснулись уходов замененных футболистов. Замененный игрок должен покинуть поле в течение десяти секунд. Если он этого не сделает, заменяющий его игрок не сможет немедленно выйти на поле. Команда должна будет играть в меньшинстве как минимум 60 секунд и до следующего выхода мяча за пределы поля.

Игроки, получившие травму и покидающие поле, также должны будут оставаться за пределами поля до одной минуты. Будут предусмотрены такие исключение:

если игрок соперника получил желтую или красную карточку;

если производится замена или если игрок должен пробить пенальти;

если речь идет о вратаре.

Еще игрокам разрешили заклеивать скотчем украшения, если их невозможно снять с тела.