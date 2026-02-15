Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» потерял лидерство в Лиге 1

Сегодня, 09:58
4

«ПСЖ» по итогам матчей 22-го тура чемпионата Франции потерял 1-е место в Лиге 1.

Парижане проиграли в гостях «Ренну» 1:3. Это позволило выйти в лидеры «Лансу», разгромившему в гостях ФК «Париж» со счетом 5:0.

После 22 туров у кроваво-золотых на счету стало 52 очка, а у «ПСЖ» остался 51 балл. Третьим идет с 42 очками «Лион», проведший на игру меньше.

«ПСЖ» выиграл 4 последних чемпионата Франции. Он занимал 1-е место в Лиге 1 в 11 из 13 последних сезонов.

«Ланс» единственный раз побеждал в турнире в сезоне-1997/98.

Франция. Лига 1. 22 тур
Париж - Ланс - 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 - У. Саид, 24; 0:2 - У. Саид, 38; 0:3 - Ф. Товен, 58 (с пенальти); 0:4 - R. Fofana , 90; 0:5 - R. Fofana , 90+5.
Таблица турнира Календарь турнира

Интерес
1771143354
Тучи над городом встали,в воздухе пахнет грозой, за далёкой Монмартрской заставой плачет МэтьЮ удалой.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771146067
Кое кто сядет на лавку. Гыгыгы
Ответить
ilya-ilya-google
1771148161
Самый конкурентый чемпионат из топ-5)
Ответить
zigbert
1771161794
Хороший конкурент ПСЖ на чемпионский титул.
Ответить
ВидеоГлушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
22:37
1
ВидеоАри оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
22:16
ФотоИзвестна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
20:39
34
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
20:36
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
ВидеоГенич упал, пытаясь обыграть вратаря в медийном матче
19:17
10
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»
18:52
4
Все новости
