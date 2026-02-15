«ПСЖ» потерял лидерство в Лиге 1

«ПСЖ» по итогам матчей 22-го тура чемпионата Франции потерял 1-е место в Лиге 1.

Парижане проиграли в гостях «Ренну» 1:3. Это позволило выйти в лидеры «Лансу», разгромившему в гостях ФК «Париж» со счетом 5:0.

После 22 туров у кроваво-золотых на счету стало 52 очка, а у «ПСЖ» остался 51 балл. Третьим идет с 42 очками «Лион», проведший на игру меньше.

«ПСЖ» выиграл 4 последних чемпионата Франции. Он занимал 1-е место в Лиге 1 в 11 из 13 последних сезонов.

«Ланс» единственный раз побеждал в турнире в сезоне-1997/98.