Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол

Вчера, 14:25

Александр Головин, полузащитник «Монако», прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в 25-м туре чемпионата Франции.

  • Головин вышел на замену во втором тайме и забил победный мяч через 24 секунды после появления на поле.
  • Ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов.
  • «Монако» на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться. В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество.

Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у «ПСЖ» дорогого стоит», – сказал Головин.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18+
  • Читайте нас: 