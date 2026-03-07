Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол

Александр Головин, полузащитник «Монако», прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в 25-м туре чемпионата Франции.

Головин вышел на замену во втором тайме и забил победный мяч через 24 секунды после появления на поле.

Ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов.

«Монако» на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться. В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество.

Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у «ПСЖ» дорогого стоит», – сказал Головин.