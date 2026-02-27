Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского вратаря команды Матвея Сафонов.

«Сафонов – вратарь высокого уровня, игрок сборной. Он обладает всеми физическими и техническими качествами топ-вратаря в современном футболе.

Матвей умеет играть ногами, и нам это нравится. Он смелый, физически очень сильный. Учитывая то, как мы защищаемся, думаю, мы оставляем много пространства соперникам, и это создает реальную опасность. Он идеально подходит под наше видение вещей.

Сафонов показал, что способен играть на высоком уровне всегда, когда он в старте. И даже когда не в старте. Он очень хороший вратарь, и я рад, что у меня есть три голкипера высокого уровня. Хочу, чтобы все они были готовы к игре. Я знаю, что буду делать, но не скажу», – сказал Энрике.