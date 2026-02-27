Введите ваш ник на сайте
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова

Сегодня, 16:32
1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского вратаря команды Матвея Сафонов.

«Сафонов – вратарь высокого уровня, игрок сборной. Он обладает всеми физическими и техническими качествами топ-вратаря в современном футболе.

Матвей умеет играть ногами, и нам это нравится. Он смелый, физически очень сильный. Учитывая то, как мы защищаемся, думаю, мы оставляем много пространства соперникам, и это создает реальную опасность. Он идеально подходит под наше видение вещей.

Сафонов показал, что способен играть на высоком уровне всегда, когда он в старте. И даже когда не в старте. Он очень хороший вратарь, и я рад, что у меня есть три голкипера высокого уровня. Хочу, чтобы все они были готовы к игре. Я знаю, что буду делать, но не скажу», – сказал Энрике.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 11 матчей, пропустил 12 голов, сыграл на ноль в 4 встречах.
  • Он конкурирует за место в основе парижан с французом Люка Шевалье и родившимся в Бразилии итальянцем Ренато Марином.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1772200106
Хочется верить и надеятся. Но боюсь летом ПСЖ купит вратаря
Ответить
Все новости
