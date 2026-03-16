Ценность любого игрока определяется по двум параметрам: по трансферной стоимости и личному доходу. Несмотря на изоляцию российского футбола на международной арене, отечественные футболисты остаются в цене.

Мы составили топ-10 самых дорогих футболистов с российским гражданством, выступающих как в России, так и в зарубежных клубах. Трансферная стоимость приведена согласно данным Transfermarkt.

10. Дмитрий Баринов, ЦСКА, 29 лет – €9 млн

Всю свою взрослую карьеру Баринов выступал за «Локо». Он дебютировал за основной состав в 2015 году и с тех пор провел за московский клуб более 250 матчей во всех турнирах.

ЦСКА уже летом 2025 года интересовался Бариновым, но тогда железнодорожники отказались отпускать своего воспитанника за €3 млн. В «Локо», очевидно, надеялись уговорить хавбека продлить контракт, который истекал летом 2026 года. Однако за полгода ситуация не сдвинулась с места.

В итоге, в январе 2026 г. Баринов перешел в ЦСКА за еще более скромные €2 млн. Глядя на стоимость игрока на Transfermarkt, становится очевидно, что армейцы провернули очень выгодную сделку.

9. Иван Обляков, ЦСКА, 27 лет – €10 млн

Выпускник академии «Зенита», поигравший за «Уфу», почти всю профессиональную карьеру связал с ЦСКА. За 7 сезонов в московском клубе Обляков вырос в ключевую фигуру в центре поля и со временем получил капитанскую повязку.

Сам футболист хотел бы испытать себя в европейском чемпионате, но пока не спешит покидать армейцев. Летом 2025 года он продлил контракт с клубом до 2027 года.

В составе ЦСКА Обляков дважды брал Кубок России, один раз поднимал над головой Суперкубок.

Прошлым летом Пиняев рассматривал вариант с переходом в ЦСКА, однако выбрал продолжение карьеры в «Локомотиве». Сам полузащитник подчеркивал, что предложений от европейских клубов ему не поступало.

Выпускник академии «Чертаново» еще до переезда к железнодорожникам проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Многие ожидали, что после наступления совершеннолетия он отправится в Англию.

Однако карьера сложилась иначе. В 2023 году москвичи выкупили контракт хавбека у «Крыльев Советов» за €7 млн, и с тех пор рыночная оценка игрока стабильно растет.

7. Максим Глушенков, «Зенит», 26 лет – €14 млн

Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года за €11 млн. За прошедшее время футболист, который может играть в полузащите или в нападении, добавил к своей стоимости несколько миллионов. Максим отвоевал место в основном составе своего клуба и даже сборную России выводил на поле в качестве капитана.

Призер и обладатель Суперкубка России. С 2022 года игрок сборной России.

Нападающий играет за московское «Динамо» с детского возраста. В состав главной команды Константин вошел в 2020 году, хотя сначала выступал за «Динамо-2». В прошлом сезоне у Тюкавина была серьезная травма, но он вернулся в строй и сохранил свою трансферную цену.

Двукратный бронзовый призер первенства России. С 2021 года – игрок сборной страны.

5. Матвей Сафонов, «ПСЖ», 26 лет – €15 млн

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Соглашение российского вратаря с французским клубом действительно до лета 2029 года. В составе парижского клуба проявил себя в различных престижных турнирах. Наш голкипер взял 4 пенальти в послематчевой финальной серии Межконтинентального кубка. Уже после игры выяснилось, что во время серии он получил перелом руки.

Сафонов – трехкратный призер чемпионата России, чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка Франции. Сафонов выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

С 2021 года защищает ворота сборной России.

4. Матвей Кисляк, ЦСКА, 20 лет – €20 млн

За ЦСКА полузащитник играет с 2023 года. Закрепился в основном составе и ярко провел предыдущий сезон.

Матвей Кисляк – обладатель Кубка и Суперкубка России. В национальной сборной выступает с 2025 года.

3. Александр Головин, «Монако», 29 лет – €20 млн

Переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года. Полузащитник вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года.

Александр Головин – победитель и трехкратный призер чемпионатов России. В «Монако» добыть трофеи пока не удалось.

В сборной России – с 2015 года.

2. Алексей Батраков, «Локомотив», 20 лет – €25 млн

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». С весны 2024 года полузащитник играет в основе московской команды. По итогам сезона 2024/25 оценивался в €23 млн, а благодаря успешной игре, забитым мячам и голевым передачам его трансферная стоимость в этом чемпионате еще увеличилась.

С 2024 года – игрок сборной России.

1. Эдуард Сперцян, «Краснодар», 25 лет – €25 млн

Атакующий полузащитник армянского происхождения – воспитанник футбольной академии «Краснодара». В основном составе главной команды – с 2018 года. Благодаря успешной игре в прошлом и в нынешнем сезоне стоимость игрока существенно возросла.

Эдуард Сперцян – чемпион и серебряный призер первенства России. Игрок сборной Армении с 2021 года.