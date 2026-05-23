Семин оценил решение ЦСКА сохранить Игдисамова

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на решение ЦСКА оставить Дмитрия Игдисамова как постоянного тренера.

«В дальнейшем Дмитрий Игдисамов будет еще одним опытным российским тренером. Ему доверят большой клуб. Получится у него в ЦСКА или нет – вопрос. И важно понять, какие задачи ставит ЦСКА.

Наверное, у такого клуба всегда цель борьба за чемпионство. Игдисамов воспитал много игроков, которые сейчас в основной команде. Академия ЦСКА прекрасно сработала. Тренер знает футболистов, они его знают. Хорошо, что клуб доверяет молодому российскому специалисту», – сказал Семин.