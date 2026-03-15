  Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд

Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд

15 марта, 01:09

«Монако» обыграл «Брест» в 26-м туре чемпионата Франции.

Монегаски дома победили со счетом 2:0 благодаря голам Фоларина Балогуна и Александра Головина.

Российский полузащитник отличился во втором матче подряд. Неделю назад его забитый мяч помог «Монако» выиграть у «ПСЖ» (3:1).

Всего у Головина шесть (2+4) результативных действий в пяти последних играх.

Франция. Лига 1. 26 тур
Монако - Брест - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Балогун, 19; 2:0 - А. Головин, 78.
Таблица турнира Календарь турнира

Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу» 14
Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол
Сборная России отреагировала на гол Головина Сафонову 3
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Монако Головин Александр
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
28
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
4
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Кто самые дорогие российские футболисты в 2026 году?
Вчера, 09:52
1
Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд
15 марта
ВидеоОксана Самойлова прокомментировала инцидент с Мбаппе
12 марта
13
Чемпион мира скептически оценил шансы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым
12 марта
1
Колосков – о Сафонове: «Не делает ничего выдающегося»
12 марта
5
Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»
9 марта
8
Фото«ПСЖ» показал пятый комплект формы на сезон
9 марта
ФотоСафонов поздравил женщин с 8 марта, выложив фото с двумя огромными букетами цветов
8 марта
Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»
7 марта
14
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако»
7 марта
1
Рабинер сформулировал, что не так с игрой Сафонова за «ПСЖ»
7 марта
3
L’Equipe поставила оценку Сафонову за проигранный матч «Монако»
7 марта
2
Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол
7 марта
ФотоСборная России отреагировала на гол Головина Сафонову
7 марта
3
ВидеоЛуис Энрике сбежал от российской журналистки
7 марта
1
Головин повторил личный рекорд в «Монако»
7 марта
1
Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако» с Сафоновым в воротах
7 марта
2
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить на выезде «ПСЖ» Сафонова (3:1)
7 марта
5
Головин забил Сафонову в матче «ПСЖ» – «Монако»
7 марта
4
ВидеоВ «Монако» появился еще один россиянин
6 марта
Витинья ответил на вопрос о переходе из «ПСЖ» в «Реал»
5 марта
3
Смолов разобрал провал украинца Забарного в «ПСЖ»
4 марта
10
Лига 1. «ПСЖ» с трудом победил «Гавр», Сафонов отыграл на ноль
1 марта
6
Головин сделал ассисты в трех матчах подряд за «Монако»
28 февраля
1
ВидеоЖена Сафонова заставила его мыть посуду
28 февраля
1
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова
27 февраля
1
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
25 февраля
4
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
24 февраля
5
Все новости
