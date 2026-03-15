Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд

«Монако» обыграл «Брест» в 26-м туре чемпионата Франции.

Монегаски дома победили со счетом 2:0 благодаря голам Фоларина Балогуна и Александра Головина.

Российский полузащитник отличился во втором матче подряд. Неделю назад его забитый мяч помог «Монако» выиграть у «ПСЖ» (3:1).

Всего у Головина шесть (2+4) результативных действий в пяти последних играх.