Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд

«Монако» обыграл «Брест» в 26-м туре чемпионата Франции.
Монегаски дома победили со счетом 2:0 благодаря голам Фоларина Балогуна и Александра Головина.
Российский полузащитник отличился во втором матче подряд. Неделю назад его забитый мяч помог «Монако» выиграть у «ПСЖ» (3:1).
Всего у Головина шесть (2+4) результативных действий в пяти последних играх.
Франция. Лига 1. 26 тур
Монако - Брест - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Балогун, 19; 2:0 - А. Головин, 78.
Источник: «Бомбардир»