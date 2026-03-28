Агент дал прогноз, как дальше будет развиваться карьера Сафонова

Паулу Барбоза, футбольный агент, заявил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стоит дороже 22 миллионов евро.

«Неудивительно, что стоимость Сафонова на Transfermarkt выросла до 22 млн евро. Матвей – голкипер мирового уровня, основной игрок «ПСЖ». Его стоимость будет только расти и расти, это не предел. В реальности он стоит дороже 22 миллионов евро.

Если «ПСЖ» будет его продавать, то минимум за 30 миллионов. Но не думаю, что парижский клуб собирается отдавать кому-то своего голкипера в ближайшее время», – сказал Барбоза.