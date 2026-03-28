  • Агент дал прогноз, как дальше будет развиваться карьера Сафонова

Агент дал прогноз, как дальше будет развиваться карьера Сафонова

28 марта, 23:56
3

Паулу Барбоза, футбольный агент, заявил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стоит дороже 22 миллионов евро.

«Неудивительно, что стоимость Сафонова на Transfermarkt выросла до 22 млн евро. Матвей – голкипер мирового уровня, основной игрок «ПСЖ». Его стоимость будет только расти и расти, это не предел. В реальности он стоит дороже 22 миллионов евро.

Если «ПСЖ» будет его продавать, то минимум за 30 миллионов. Но не думаю, что парижский клуб собирается отдавать кому-то своего голкипера в ближайшее время», – сказал Барбоза.

  • Ранее Transfermarkt повысил трансферную стоимость Сафонова на 7 млн евро – до 22 млн.
  • В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах и семь раз сыграл на ноль.
  • Матвей куплен у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Император Бомжей
1774766178
В Никарагуа бы поспорили)))
Ответить
evgevg13
evgevg13
Вообще-то дал прогноз по стоимости...
Ответить
