Хакими – о романе Мбаппе с актрисой Экспосито: «С ним было проще, когда он ни с кем не встречался»

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, как изменились его отношения с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе.

«Сложно найти друзей, с которыми совпадают интересы вне футбола.

Мы проводим много времени вместе в раздевалке. А за ее пределами не всегда хочется видеть те же самые лица. У каждого своя семья, дети…

С ним было проще, когда он ни с кем не встречался», – заявил Хакими.