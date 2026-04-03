Хакими – о романе Мбаппе с актрисой Экспосито: «С ним было проще, когда он ни с кем не встречался»

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, как изменились его отношения с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе.
«Сложно найти друзей, с которыми совпадают интересы вне футбола.
Мы проводим много времени вместе в раздевалке. А за ее пределами не всегда хочется видеть те же самые лица. У каждого своя семья, дети…
С ним было проще, когда он ни с кем не встречался», – заявил Хакими.
- О новом романе Мбаппе стало известно около месяца назад.
- Французский бомбардир встречается с актрисой Эстер Экспосито.
- Недавно пара вместе летала в Париж.
Источник: Le Parisien