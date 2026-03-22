  Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры

Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры

Сегодня, 01:00

«ПСЖ» в 27-м туре чемпионата Франции по футболу победил на выезде «Ниццу». Команда Луиса Энрике забила четыре безответных гола. В двух забитых мячах столичного клуба поучаствовал Нуну Мендеш.

Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«Ницца» была в меньшинстве с 61-й минуты. За серьезный фол был удален Юссуф Ндайшиме.

«ПСЖ» поднялся на первое место, опередив «Ланс» на одно очко. При этом у парижан матч в запасе. «Ницца» занимает 15-ю строчку.

У «ПСЖ» четыре победы в последних пяти матчах.

«Ницца» не побеждает «ПСЖ» дома с 5 марта 2022 года.

Встречу в поле обслуживал арбитр Вилли Делажо.

Франция. Лига 1. 27 тур
Ницца - ПСЖ - 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Мендеш, 42 (с пенальти); 0:2 - Д. Дуэ, 49; 0:3 - Д. Фернандес, 81; 0:4 - В. Заир-Эмери, 85.
Удаления: Ю. Ндайшими, 61 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

В сборной России объяснили вызов пяти вратарей 4
Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье 8
В сборной России отреагировали на попадание Сафонова в команду недели ЛЧ
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца Сафонов Матвей
Покер Кордобы, игроки ЦСКА недовольны женой Челестини, грубейшая ошибка Акинфеева, тяжелая травма Богосаваца и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры
01:00
Сперцян описал Кордобу двумя словами после его покера в ворота «Пари НН»
00:05
1
Комментарий Осинькина после унижения «Сочи» в Калининграде
Вчера, 23:55
4
Агкацев заранее знал, что отобьет пенальти в матче с «Пари НН»
Вчера, 23:31
6
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
Экс-вратарь сборной Франции сравнил игру Сафонова и Шевалье
20 марта
8
Дешам прокомментировал проигрыш Шевалье конкуренции Сафонову
19 марта
Стала известна реакция Шевалье на проигрыш конкуренции Сафонову
19 марта
3
Во Франции уверены, что Сафонов вынудит Шевалье покинуть «ПСЖ»
18 марта
8
Кто самые дорогие российские футболисты в 2026 году?
16 марта
1
Лига 1. «Монако» справился с «Брестом», Головин забил во втором матче подряд
15 марта
ВидеоОксана Самойлова прокомментировала инцидент с Мбаппе
12 марта
13
Чемпион мира скептически оценил шансы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым
12 марта
1
Колосков – о Сафонове: «Не делает ничего выдающегося»
12 марта
5
Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»
9 марта
8
Фото«ПСЖ» показал пятый комплект формы на сезон
9 марта
ФотоСафонов поздравил женщин с 8 марта, выложив фото с двумя огромными букетами цветов
8 марта
Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»
7 марта
14
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако»
7 марта
1
Рабинер сформулировал, что не так с игрой Сафонова за «ПСЖ»
7 марта
3
L’Equipe поставила оценку Сафонову за проигранный матч «Монако»
7 марта
1
Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» и свой гол
7 марта
ФотоСборная России отреагировала на гол Головина Сафонову
7 марта
3
ВидеоЛуис Энрике сбежал от российской журналистки
7 марта
1
Головин повторил личный рекорд в «Монако»
7 марта
1
Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако» с Сафоновым в воротах
7 марта
2
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить на выезде «ПСЖ» Сафонова (3:1)
7 марта
5
Головин забил Сафонову в матче «ПСЖ» – «Монако»
7 марта
4
ВидеоВ «Монако» появился еще один россиянин
6 марта
Витинья ответил на вопрос о переходе из «ПСЖ» в «Реал»
5 марта
3
Смолов разобрал провал украинца Забарного в «ПСЖ»
4 марта
10
Лига 1. «ПСЖ» с трудом победил «Гавр», Сафонов отыграл на ноль
1 марта
6
Головин сделал ассисты в трех матчах подряд за «Монако»
28 февраля
1
