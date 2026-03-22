Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры

«ПСЖ» в 27-м туре чемпионата Франции по футболу победил на выезде «Ниццу». Команда Луиса Энрике забила четыре безответных гола. В двух забитых мячах столичного клуба поучаствовал Нуну Мендеш.
Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
«Ницца» была в меньшинстве с 61-й минуты. За серьезный фол был удален Юссуф Ндайшиме.
«ПСЖ» поднялся на первое место, опередив «Ланс» на одно очко. При этом у парижан матч в запасе. «Ницца» занимает 15-ю строчку.
У «ПСЖ» четыре победы в последних пяти матчах.
«Ницца» не побеждает «ПСЖ» дома с 5 марта 2022 года.
Встречу в поле обслуживал арбитр Вилли Делажо.
Франция. Лига 1. 27 тур
Ницца - ПСЖ - 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Мендеш, 42 (с пенальти); 0:2 - Д. Дуэ, 49; 0:3 - Д. Фернандес, 81; 0:4 - В. Заир-Эмери, 85.
Удаления: Ю. Ндайшими, 61 - нет.
Источник: «Бомбардир»