Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры

«ПСЖ» в 27-м туре чемпионата Франции по футболу победил на выезде «Ниццу». Команда Луиса Энрике забила четыре безответных гола. В двух забитых мячах столичного клуба поучаствовал Нуну Мендеш.

Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«Ницца» была в меньшинстве с 61-й минуты. За серьезный фол был удален Юссуф Ндайшиме.

«ПСЖ» поднялся на первое место, опередив «Ланс» на одно очко. При этом у парижан матч в запасе. «Ницца» занимает 15-ю строчку.

У «ПСЖ» четыре победы в последних пяти матчах.

«Ницца» не побеждает «ПСЖ» дома с 5 марта 2022 года.

Встречу в поле обслуживал арбитр Вилли Делажо.