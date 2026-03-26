Матч «ПСЖ» с «Лансом» перенесли, несмотря на протест

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) утвердил перенос двух игр 29-го тура Лиги 1.

Матчи «Ланс» – «ПСЖ» и «Брест» – «Страсбур» проведут 13 мая вместо 11-12 апреля.

Такое решение принято, чтобы четвертьфиналисты еврокубков-2025/26 имели больше времени для подготовки.

«ПСЖ» 14 апреля сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 Лиги чемпионов, а «Страсбур» 16 апреля встретится с «Майнцем» в 1/4 Лиги конференций.

«Ланс» публично выступал против переноса матча с главным конкурентом за чемпионский титул, но их протест проигнорировали.

«ПСЖ» с 60 очками в 26 турах лидирует в таблице Лиги 1, а «Ланс» идет на втором месте с 59 баллами в 27 турах.