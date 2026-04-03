Головин попал в книгу легенд «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что он теперь в списке легенд клуба.
– Ты рассказывал Слуцкому и Радимову историю о том, что тебя внесли в какой-то список легенд «Монако», но тебе не дали закончить мысль, перебили. Расскажи подробнее.
– Это книга легенд клуба. Ее выпустили в честь столетия клуба в 2024 году. Туда из на тот момент играющих вписали Фалькао, Мбаппе, Бен-Йеддера и меня. Это те, кого я там увидел. Приятно быть в таком списке.
– Ты сказал, что тебе уже не 25, но сейчас и футбольный возраст увеличился.
– Это правда. Я никаких признаков футбольного старения пока в себе не нахожу. Надеюсь, что смогу, как Лука Модрич, но здесь и желание важно.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
- Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
- В конце мая Головину исполнится 30 лет.
- Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»