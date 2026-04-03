Головин попал в книгу легенд «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что он теперь в списке легенд клуба.

– Ты рассказывал Слуцкому и Радимову историю о том, что тебя внесли в какой-то список легенд «Монако», но тебе не дали закончить мысль, перебили. Расскажи подробнее.

– Это книга легенд клуба. Ее выпустили в честь столетия клуба в 2024 году. Туда из на тот момент играющих вписали Фалькао, Мбаппе, Бен-Йеддера и меня. Это те, кого я там увидел. Приятно быть в таком списке.

– Ты сказал, что тебе уже не 25, но сейчас и футбольный возраст увеличился.

– Это правда. Я никаких признаков футбольного старения пока в себе не нахожу. Надеюсь, что смогу, как Лука Модрич, но здесь и желание важно.