Агент сообщил о выздоровлении Головина

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, когда игрок может вернуться на поле.

Российский хавбек не играл с 5 апреля из-за мышечного спазма.

«Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды. Надеемся, что завтра он сыграет за «Монако» против «Осера» в чемпионате Франции», – сказал агент.