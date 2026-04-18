Агент сообщил о выздоровлении Головина

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, когда игрок может вернуться на поле.
Российский хавбек не играл с 5 апреля из-за мышечного спазма.
«Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды. Надеемся, что завтра он сыграет за «Монако» против «Осера» в чемпионате Франции», – сказал агент.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»