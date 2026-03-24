  • Главная соперник «ПСЖ» в Лиге 1 выступил с резкой критикой в ответ на просьбу парижан

Главный соперник «ПСЖ» в Лиге 1 выступил с резкой критикой в ответ на просьбу парижан

24 марта, 13:38

«Ланс» выступил с заявлением по поводу возможого переноса домашнего матча 29-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».

Парижане хотят перенести встречу с 11 апреля на другую дату, поскольку игра запланирована между матчами столичного клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (8 и 14 апреля).

«Дата матча между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен» была было окончательно утверждена 6 марта, официально установив рамки, которых все должны были придерживаться.

«Ланс» с самого начала ответственно и сдержанно уведомил «Пари Сен-Жермен» о своем намерении не менять дату матча. Верный своему стремлению к спортивной стабильности, клуб также предпочел воздержаться от каких-либо публичных заявлений по этому вопросу.

Однако недавний всплеск заявлений, обращений и различных предложений заставил нас нарушить это молчание. Нам кажется, что набирают обороты тревожные тенденции: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных континентальных соревнованиях.

Изменение даты этого матча означало бы, что «Ланс» не играл бы 15 дней, после чего матчи проводились бы каждые три дня. Такое расписание не соответствует ни установленному в начале сезона, ни ресурсам клуба.

Таким образом, похоже, что клуб с десятым по величине бюджетом в лиге должен будет адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов во имя интересов, которые явно выходят за рамки внутренней сферы, которая уже была оптимизирована в последние сезоны (Лига 1 сокращена до 18 клубов, Кубок французской лиги отменен).

Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос: вопрос уважения к самому соревнованию. Вполне законно задавать этот вопрос, когда на своей собственной территории лига порой кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций, какими бы законными они ни были.

«Ланс» по-прежнему привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола», – говорится в заявлении клуба.

  • Ранее по просьбе «Пари Сен-Жермен» уже перенесли матч с «Нантом» в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Кроме того, домашняя игра «ПСЖ» в 28-м туре с «Тулузой» назначена на пятницу, 3 апреля, хотя матчи многих сборных состоятся еще 31 марта.
  • «Ланс» занимает 2-е место в чемпионате Франции с 59 очками после 27 туров. У лидирующего «ПСЖ» 60 очков после 26 встреч.

Источник: страница «Ланса» в соцсети X
Франция. Лига 1 ПСЖ Ланс
