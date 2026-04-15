Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показывает редкую статистику во французском клубе.
Сафонов − первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в трех матчах Лиги чемпионов подряд.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
- Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
- Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.
Источник: «Бомбардир»