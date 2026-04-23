Только у двух футболистов «ПСЖ» оценки за игру с «Нантом» выше, чем у Сафонова

Издание L’Équipe оценило игроков «ПСЖ» и «Нанта» по итогам перенесенного матча 26-го тура Лиги 1.

Парижане дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Хвича Кварацхелия оформил дубль.

Матвей Сафонов отстоял на ноль, проведя 17-ю игру подряд в старте. В его активе 4 сейва.

У российского вратаря 6 из 10 баллов. Аналогичные оценки у Маркиньоса, Ашрафа Хакими, Жоау Невеша, Лукаса Бералдо и Усмана Дембеле.

Хвича получил самый высокий балл – 8. Игра Десира Дуэ оценена на 7. Только они провели матч лучше, чем Сафонов.