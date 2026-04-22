Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Нант»

«ПСЖ» крупно выиграл в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции.
Парижане дома разгромили «Нант» со счетом 3:0 благодаря дублю Хвичи Кварацхелии и голу Десира Дуэ.
Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе столичной команды 17-й раз подряд и отстоял на ноль.
«ПСЖ» набрал 66 очков в 29 турах Лиги 1 и оторвался от «Ланса» на четыре балла. У них еще будет очная встреча.
Франция. Лига 1. 26 тур
ПСЖ - Нант - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 13 (с пенальти); 2:0 - Д. Дуэ, 37; 3:0 - Х. Кварацхелия, 50.
Источник: «Бомбардир»