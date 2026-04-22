Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Нант»

Вчера, 21:54

«ПСЖ» крупно выиграл в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции.

Парижане дома разгромили «Нант» со счетом 3:0 благодаря дублю Хвичи Кварацхелии и голу Десира Дуэ.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе столичной команды 17-й раз подряд и отстоял на ноль.

«ПСЖ» набрал 66 очков в 29 турах Лиги 1 и оторвался от «Ланса» на четыре балла. У них еще будет очная встреча.

Франция. Лига 1. 26 тур
ПСЖ - Нант - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 13 (с пенальти); 2:0 - Д. Дуэ, 37; 3:0 - Х. Кварацхелия, 50.
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант ПСЖ Сафонов Матвей
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
01:47
ВидеоМостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!»
01:36
1
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов раскрыл секрет отражения пенальти от Комличенко
01:14
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
00:47
Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
00:41
ВидеоКомличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»
00:12
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
Вчера, 23:55
Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:53
1
ВидеоГалактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков
Вчера, 23:35
Названа лучшая команда мира в 2025 году
21 апреля
1
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лиона»
20 апреля
Стало известно, как игроки «ПСЖ» относятся к Сафонову и Шевалье
20 апреля
4
Сафонов вскоре может вернуться в запас «ПСЖ»
20 апреля
12
ФотоСафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» после поражения от «Лиона»
20 апреля
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл дома «Лиону» (1:2)
19 апреля
5
ВидеоВ Канаде впервые применили «офсайд Венгера»
19 апреля
3
Луис Энрике оценил прогресс Сафонова
18 апреля
Агент сообщил о выздоровлении Головина
18 апреля
Канчельскис назвал самого упертого российского футболиста
18 апреля
2
Названо уникальное качество Сафонова
17 апреля
5
Агент прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову
16 апреля
3
Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции
16 апреля
3
В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова
16 апреля
6
Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»
15 апреля
9
Французские СМИ в восторге от Сафонова
15 апреля
2
Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе
15 апреля
1
Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного
15 апреля
5
Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным
15 апреля
3
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15 апреля
7
Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»
15 апреля
20
Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»
11 апреля
15
Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина
11 апреля
6
Сафонов отреагировал на критику внутри Франции
10 апреля
2
Во Франции заявили о тотальном превосходстве Шевалье над Сафоновым
10 апреля
13
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл «Парижу» (1:4)
10 апреля
Прояснилось будущее Луиса Энрике в «ПСЖ»
10 апреля
2
