Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Нант»

«ПСЖ» крупно выиграл в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции.

Парижане дома разгромили «Нант» со счетом 3:0 благодаря дублю Хвичи Кварацхелии и голу Десира Дуэ.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе столичной команды 17-й раз подряд и отстоял на ноль.

«ПСЖ» набрал 66 очков в 29 турах Лиги 1 и оторвался от «Ланса» на четыре балла. У них еще будет очная встреча.