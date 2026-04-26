Во Франции занизили заслуги Сафонова в победах «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о вратарской линии «ПСЖ».

«Я думаю, что в какой-то момент нужно дать людям ещe один шанс. Для вратаря крайне важны психологическая свежесть и концентрация. Я бы поставил его в состав. Этому парню нужно дать ещe одну возможность. Представьте, если Матвей Сафонов получит травму в матче с «Баварией», что тогда делать? Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Вратари травмируются часто. Сафонов – один из тех игроков, кто получает серьeзную нагрузку. У Сафонова не так много работы, особенно в Лиге 1.

Но я стараюсь поставить себя на место тренера и думаю: «Если что-то случится с Сафоновым в игре с «Баварией», что делать? Выпускать Шевалье, который не играл 17-18 матчей?» Проблема «ПСЖ» в том, что команда довольно рано вылетела из Кубка Франции и лишилась возможности проводить ротацию. Так где тогда ротировать состав – на тренировках?» – сказал Пети Yahoo Sports.