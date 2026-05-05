Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1

«Ред Стар» обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1.

В него попадут клубы, которые займут по итогам сезона места с 3-го по 5-е в Лиге 2 и 16-я команда из элитного дивизиона.

«Ред Стар» занимает 4-е место во второй по статусу французской лиге с 57 очками после 33 игр. За тур до финиша он опережает идущий на 5-м месте «Родез» на 2 очка и на 4 очка «Реймс», занимающий 6-е место.

«Ред Стар» уже не опустится ниже 5-го места, но сохраняет шансы напрямую выйти в Лигу 1 со 2-го места. У занимающего вторую строчку «Ле Мана» сейчас на счету 59 баллов, а у идущего 3-м «Сент-Этьена» – 57. Лидирует в Лиге 2 с 67 очками «Труа», уже обеспечивший себе повышение в классе.

Федор Черенков играл за «Ред Стар» в 1990–1991 годах. Александр Бубнов выступал за клуб в 1989–1990 годах, а затем стал его тренером и работал в роли ассистента до 1993 года. В 1990–1993 годах за клуб играл Сергей Родионов. В то время команда также выступала во втором дивизионе, а в элите она появлялась в последний раз в сезоне-1974/75.

«Ред Стар» представляет Париж, но проводит домашние матчи в пригороде Сент-Уэн-сюр-Сен на историческом стадионе «Стад Бауэр».