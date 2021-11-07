- 7 ноября 2021
- 19:20 Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин отыграл 61 минуту 1
- 10 января 2021
- 01:15 Лига 1. «Монако» с Головиным разгромил «Анжер», Покеттино впервые победил и другие результаты
- 23 ноября 2020
- 14:26 Metaratings: «Локомотив» интересуется форвардом «Реймса» Диа 1
- 28 сентября 2020
- 00:10 Лига 1. Дубль Икарди принес «ПСЖ» победу над «Реймсом»
- 10 февраля 2020
- 00:59 Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Лион», «Страсбур» – «Реймс»
- 5 февраля 2020
- 22:59 Лига 1. «Лион» сыграл вничью с аутсайдером, «Ницца» Виейра обменялась голами с «Реймсом» и другие результаты