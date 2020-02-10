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Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Лион», «Страсбур» – «Реймс»

10 февраля 2020, 00:59

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» дома справился с «Лионом». Один из голов забил лучший молодой игрок последнего чемпионата мира Килиан Мбаппе.

В другой встрече «Страсбур» дома оказался сильнее «Реймса». Страсбурцы идут в четырех очках от зоны еврокубков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

ПСЖ – Лион – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 22; 2:0 – Мбаппе, 38; 3:0 – Маршал, 47 (в свои ворота); 3:1 – Терье, 52; 3:2 – Дембеле, 59; 4:2 – Кавани, 79.

Страсбур – Реймс – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джику, 50; 2:0 – Уорис, 82; 3:0 – Лала, 90+3 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Лион Страсбур Реймс
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