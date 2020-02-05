Лига 1. «Лион» сыграл вничью с аутсайдером, «Ницца» Виейра обменялась голами с «Реймсом» и другие результаты

«Лион» в очередном туре чемпионата Франции не справился с «Амьеном». Амьенцы идут в зоне вылета.
В другой встрече «Монпелье» засчет ничьи с «Метцем» приблизился к зоне еврокубков на расстоянии трех очков. В первом тайме вратарь хозяев отразил пенальти.
Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур
Голы: 1:0 – Саванье, 13; 1:1 – Булайя, 79.
Голы: 0:1 – Хван, 10; 1:1 – Бенито, 80 (в свои ворота).
Удаления: Кастеллетто, 68 – нет.
Голы: 1:0 – Бенрау, 4; 2:0 – Ру, 44.
Голы: 0:1 – Лис-Мелу, 50; 1:1 – Абдельхамид, 77.
Гол: 0:1 – Маджид, 76.
Источник: Бомбардир.ру