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    Лига 1. «Лион» сыграл вничью с аутсайдером, «Ницца» Виейра обменялась голами с «Реймсом» и другие результаты

    «Лион» в очередном туре чемпионата Франции не справился с «Амьеном». Амьенцы идут в зоне вылета.

    В другой встрече «Монпелье» засчет ничьи с «Метцем» приблизился к зоне еврокубков на расстоянии трех очков. В первом тайме вратарь хозяев отразил пенальти.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

    Лион – Амьен – 0:0

    Монпелье – Метц – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Саванье, 13; 1:1 – Булайя, 79.

    Брест – Бордо – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хван, 10; 1:1 – Бенито, 80 (в свои ворота).

    Удаления: Кастеллетто, 68 – нет.

    Ним – Дижон – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бенрау, 4; 2:0 – Ру, 44.

    Реймс – Ницца – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лис-Мелу, 50; 1:1 – Абдельхамид, 77.

    Тулуза – Страсбур – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Маджид, 76.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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