- 20 февраля
- 00:38 Лига 1. «Марсель» победил «Тулузу» (3:2) на выезде и обошел «Монако» в турнирной таблице
- 10 февраля
- 08:38 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции 1
- 4 февраля
- 20:56 Лига 1. Месси принес «ПСЖ» победу над «Тулузой» (2:1) 1
- 15 января
- 13:31 Агент назвал клубы, которые кроме «Ювентуса» интересуются Хаджикадуничем из «Ростова»
- 30 декабря 2022
- 01:11 Лига 1. «Марсель» забил 6 голов «Тулузе» и поднялся на 3-е место
- 00:17 Игроки «Марселя» и «Тулузы» почтили память Пеле минутой аплодисментов
- 6 ноября 2022
- 20:42 Головин поучаствовал в 12 ударах «Монако» в матче с «Тулузой». Только у двух игроков Лиги 1 больше в этом сезоне
- 18:50 Лига 1. Гол Головина принес «Монако» победу над «Тулузой»
- 18:18 Головин забил за «Монако» во втором матче подряд
- 1 сентября 2022
- 00:11 Лига 1. «ПСЖ» разгромил на выезде «Тулузу», у Месси два ассиста
- 7 августа 2022
- 16:10 Рэмзи на дебютный гол в Лиге 1 понадобилась одна минута 1
- 26 апреля 2022
- 00:51 «Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя 2 года после вылета 2
- 31 мая 2021
- 10:40 «Милан» интересуется 21-летним Адли из «Тулузы»
- 07:23 Лига 1. «Нант» по сумме двух встреч с «Тулузой» сохранил место в высшем дивизионе
- 10 апреля 2021
- 08:21 «Монако» Головина сыграет с «Лионом» и другие пары 1/4 финала Кубка Франции
- 9 марта 2021
- 08:31 Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
- 11 ноября 2020
- 09:31 Бартез – тренер-консультант «Тулузы» 1
- 4 августа 2020
- 13:33 Журналист Короткин: «Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» Сангаре 11
- 6 июля 2020
- 20:23 Саного подтвердил интерес со стороны «Спартака» и «Динамо» 6
- 25 июня 2020
- 19:19 «Спартак» интересуется форвардом «Тулузы» Саного 14
- 24 июня 2020
- 16:49 «СЭ»: Головин сдал отрицательный тест на коронавирус, в «ПСЖ» и «Тулузе» выявлены случаи заражения
- 9 июня 2020
- 17:53 Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 2
- 30 апреля 2020
- 18:58 Чемпионат Франции официально завершен 15