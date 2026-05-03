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  • «Страсбур» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Страсбур» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 17:05
Страсбур
03.05.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
27' С. Амо-Амейав
43' Д. Метали 84' Эмерсонн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Макси Ойеделе
ОП
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Алексис Восса
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Amadou Cissé
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
28
Tyrese Noubissie
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
2-2-1-3-2
39
Пендерс
6
Дукуре
24
Хегсберг
8
Ойеделе
83
Луиш
18
Амугу
11
Нанаси
42
Уаттара
80
Яссин
35
7
Амо-Амейав
4-2-2-2
16
Ресте
2
Николайсен
6
Метали
3
МакКензи
4
Крессуэлл
6
Восса
23
Кассерес
15
Доннум
34
Гбоу
9
Идальго
13
Рассел-Роу
6
Дукуре
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
6
Дукуре
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
18
Амугу
22
Морейра
22
Морейра
18
Амугу
35
10
Энкисо
10
Энкисо
35
11
Нанаси
22
Эмега
22
Эмега
11
Нанаси
9
Идальго
19
Сидибе
19
Сидибе
9
Идальго
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
6
Восса
21
Сауэр
21
Сауэр
6
Восса
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
34
Гбоу
37
37
34
Гбоу
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Amadou Cissé
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Amadou Cissé
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Карлес Мартинес
Страсбур
Точно не сыграют
Валентин Барко
ЛЗ
Гела Дуэ
ПЗ
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Хоакин Паничелли
ЦФ
Тулуза
Точно не сыграют
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Рафик Мессали
ПВ
Статистика матча Страсбур - Тулуза
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
15
Офсайды
2
3
Количество передач
471
403
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Тулузы», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Тулуза»

«Страсбур» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Страсбур
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