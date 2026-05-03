03.05.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
2-2-1-3-2
39
Пендерс
6
Дукуре
24
Хегсберг
8
Ойеделе
83
Луиш
18
Амугу
11
Нанаси
42
Уаттара
80
Яссин
35
7
Амо-Амейав
4-2-2-2
16
Ресте
2
Николайсен
6
Метали
3
МакКензи
4
Крессуэлл
6
Восса
23
Кассерес
15
Доннум
34
Гбоу
9
Идальго
13
Рассел-Роу
6
Дукуре
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
6
Дукуре
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
18
Амугу
22
Морейра
22
Морейра
18
Амугу
35
10
Энкисо
10
Энкисо
35
11
Нанаси
22
Эмега
22
Эмега
11
Нанаси
9
Идальго
19
Сидибе
19
Сидибе
9
Идальго
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
6
Восса
21
Сауэр
21
Сауэр
6
Восса
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
34
Гбоу
37
37
34
Гбоу
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Amadou Cissé
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Amadou Cissé
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
28
Tyrese Noubissie
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Карлес Мартинес
Страсбур
Точно не сыграют
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча Страсбур - Тулуза
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
15
Офсайды
2
3
Количество передач
471
403
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Тулузы», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»