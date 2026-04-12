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  • «Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 17:05
Тулуза
12.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 4
Завершен
Лилль
23' Т. Менье 50' Р. Перро 55' М. Фернандес-Пардо 88' О. Жиру (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
22
Марк МакКензи
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
40
Naime Said Mchindra
ВР
16
Кьетил Хауг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ресте
35
Кумбасса
24
Метали
2
Николайсен
22
МакКензи
19
Сидибе
23
Кассерес
18
Диоп
10
Гбоу
15
Доннум
20
Эмерсонн
4-1-3-1-1
1
Эзер
15
Менье
2
Манди
3
Нгой
15
Перро
6
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
19
Бенталеб
26
Фернандес-Пардо
27
Коррея
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
15
Доннум
12
Каманци
12
Каманци
15
Доннум
18
Диоп
45
Восса
45
Восса
18
Диоп
10
Гбоу
11
Идальго
11
Идальго
10
Гбоу
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
6
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Мукау
21
Андре
9
Жиру
9
Жиру
21
Андре
27
Коррея
28
Перрен
28
Перрен
27
Коррея
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
40
Naime Said Mchindra
ВР
16
Кьетил Хауг
ВР
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Naime Said Mchindra
ВР
16
Кьетил Хауг
ВР
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
Точно не сыграют
Алекс Домингес
ВР
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Рафик Мессали
ПВ
Лилль
Точно не сыграют
Хамза Игамане
ЦФ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Статистика матча Тулуза - Лилль
2
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
12
Офсайды
0
3
Количество передач
371
644
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.3
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лилля», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Лилль»

«Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Тулуза
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