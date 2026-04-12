12.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
3-2-2-2-1
1
Ресте
35
Кумбасса
24
Метали
2
Николайсен
22
МакКензи
19
Сидибе
23
Кассерес
18
Диоп
10
Гбоу
15
Доннум
20
Эмерсонн
4-1-3-1-1
1
Эзер
15
Менье
2
Манди
3
Нгой
15
Перро
6
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
19
Бенталеб
26
Фернандес-Пардо
27
Коррея
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
15
Доннум
12
Каманци
12
Каманци
15
Доннум
18
Диоп
45
Восса
45
Восса
18
Диоп
10
Гбоу
11
Идальго
11
Идальго
10
Гбоу
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
6
Мукау
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Мукау
21
Андре
9
Жиру
9
Жиру
21
Андре
27
Коррея
28
Перрен
28
Перрен
27
Коррея
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
40
Naime Said Mchindra
ВР
16
Кьетил Хауг
ВР
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Naime Said Mchindra
ВР
16
Кьетил Хауг
ВР
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
Точно не сыграют
Лилль
Точно не сыграют
Статистика матча Тулуза - Лилль
2
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
12
Офсайды
0
3
Количество передач
371
644
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.3
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лилля», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»