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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Гаэтан Перрен
€ 5 млн
Гаэтан Перрен
Лилль
7 июня 1996 (30), Лион
#28 | Полузащитник
169 см
Франция
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Новости
Трансферы
Аршавин оценил Перрена, покинувшего «Краснодар»
17 февраля
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В «Краснодаре» честно ответили, почему продали Перрена
3 февраля
1
«Краснодар» объявил о продаже легионера
2 февраля
4
Легионер «Краснодара» отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание
2 февраля
3
«Краснодар» отдаст в аренду летнего новичка
2 февраля
Легионер «Краснодара» согласился перейти в другой клуб
20 января
Мусаев прояснил будущее Перрена в «Краснодаре»
19 января
Победитель азиатской ЛЧ интересуется игроком «Краснодара»
11 января
2
Стало известно, чем недоволен Перрен в «Краснодаре»
5 января
4
Легионер «Краснодара» не смог адаптироваться к жизни в России
5 января
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4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
2025.12.16 19:19
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Француз из «Краснодара» описал уровень РПЛ одним прилагательным
2025.12.12 10:28
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Фото
Символическая сборная группового этапа Пути РПЛ Кубка России
2025.10.27 20:44
1
Лучший трансфер лета в РПЛ по версии Григоряна
2025.09.12 10:19
Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака»
2025.09.09 09:14
5
Перрен раскрыл свое прозвище в «Краснодаре»: «Это прикольно!»
2025.08.29 22:22
1
Перрен заявил о готовности Сперцяна к «ПСЖ»
2025.08.27 18:16
1
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
2025.08.24 16:51
20
Видео
Перрен в Самаре забил дебютный гол за «Краснодар»
2025.08.24 15:16
1
Перрен объяснил, в чем РПЛ лучше Лиги 1
2025.08.16 10:50
3
Новичок «Краснодара» Перрен получил травму
2025.08.02 23:20
2
Лучший ассистент Лиги 1 прокомментировал свой дебют за «Краснодар»
2025.07.30 09:31
Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ
2025.07.28 19:00
4
«Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»
2025.07.24 09:00
2
Фото
«Краснодар» объявил о трансфере лучшего ассистента Лиги 1
2025.07.23 10:05
17
Подробности перехода в «Краснодар» игрока со статистикой «10+11» в сезоне Лиги 1
2025.07.14 15:38
2
Новичок «Краснодара» Перрен 10 лет назад делал дубль в ворота «Зенита»
2025.07.11 12:33
1
Президент «Осера» прокомментировал ситуацию с трансфером Перрена в «Краснодар»
2025.07.10 11:06
«Краснодар» выиграл борьбу за Перрена у двух клубов из Москвы
2025.07.08 13:29
1
Раскрыт срок контракта француза Перрена с «Краснодаром»
2025.07.08 00:36
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«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
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