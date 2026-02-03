В «Краснодаре» честно ответили, почему продали Перрена

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил уход Гаэтана Перрена.

«У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришел, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошел ему навстречу. Мы не планировали трансфер.

Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, но так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались», – сказал Мусаев.