ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля

ЦСКА заинтересован в защитнике «Маккаби» (Тель-Авив) Тайризе Асанте.

Израильский клуб может затребовать за нидерландца сумму в 3 миллиона евро.

Возможностью трансфера защитника интересуется и «Сассуоло». Сам Асанте предпочитает завершить сезон в «Маккаби».