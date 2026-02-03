ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля

ЦСКА заинтересован в защитнике «Маккаби» (Тель-Авив) Тайризе Асанте.
Израильский клуб может затребовать за нидерландца сумму в 3 миллиона евро.
Возможностью трансфера защитника интересуется и «Сассуоло». Сам Асанте предпочитает завершить сезон в «Маккаби».
- 23-летний Асанте в этом сезоне провел за тельавивский клуб 34 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- На счету футболиста 6 матчей за молодежную сборную Нидерландов.
- Срок его контракта с израильским клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»