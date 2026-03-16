Жена игрока «Локомотива» заявила о беспределе в России

Татьяна Воробьева, жена нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева, опубликовала пост о ситуации с фермерскими протестами в России.

Воробьева репостнула в соцсети видеосюжет, в описании которого говорится о задержаниях фермеров в Новосибирской области, которые выступили против массового убоя скота властями.

«На Кубани с детства вот такое помню. Кому-то захотелось и за неделю сжигали все хозяйство у людей. У нас в том числе такое было. Целый район остается без денег на жизнь. Это было, есть и будет, увы. Люди боятся как раньше держать большое хозяйство, потому что в любой момент это все могут забрать и убить. Хочется верить, что когда-нибудь этот беспредел закончится во всей России.

Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», – написала Воробьева.