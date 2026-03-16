Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жена игрока «Локомотива» заявила о беспределе в России

Вчера, 10:42
30

Татьяна Воробьева, жена нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева, опубликовала пост о ситуации с фермерскими протестами в России.

Воробьева репостнула в соцсети видеосюжет, в описании которого говорится о задержаниях фермеров в Новосибирской области, которые выступили против массового убоя скота властями.

«На Кубани с детства вот такое помню. Кому-то захотелось и за неделю сжигали все хозяйство у людей. У нас в том числе такое было. Целый район остается без денег на жизнь. Это было, есть и будет, увы. Люди боятся как раньше держать большое хозяйство, потому что в любой момент это все могут забрать и убить. Хочется верить, что когда-нибудь этот беспредел закончится во всей России.

Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», – написала Воробьева.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1773647680
Закончится только в том случае когда власть убьёт последнюю скотину в деревне, что бы люди не чувствовали себя независимыми а ходили в сараи типа магазины и покупали отраву которую производят барыги алигархи. Или когда народ возьмёт вилы в руки.
Ответить
DMитрий
1773653292
Ооо, сайт расширяет тематики для обозрения! Дроздов Николай Николаевич, случайно не высказался в защиту Розовых Фламинго? А то чего-то пост не увидел! Бомбардир, - как там дело с бродячими собаками на Сахалине обстоит?
Ответить
ZAITZEFF2011
1773654275
Желтая пресса бомбардира переключилась на политику.
Ответить
Бумбраш
1773654748
Это ,милочка,не беспредел,это просто крупные рыбы пожирают мелких,бизнес пля такой))
Ответить
Strig
1773656080
а при чем здесь это? это про ФУТБОЛ!
Ответить
neveldomha
1773656929
А она что, ветеринарный заканчивала? Или вообще специалист в сфере инфекционных заболеваний? По мне, дура.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773657720
Скотину не трожжжж!!!
Ответить
Император 1
1773658100
Что это за ...
Ответить
Император 1
1773658218
Где объедкин? Такая новость зря пропадает
Ответить
subbotaspartak
1773661644
Сделала навес в штрафную... про футбол же?
Ответить
Главные новости
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 