  • Быстров объяснил, почему Соболев стал лучше играть после зимней паузы

Быстров объяснил, почему Соболев стал лучше играть после зимней паузы

7 апреля, 19:39
2

Владимир Быстров назвал причины прогресса нападающего «Зенита» Александра Соболева.

  • У форварда 5 голов в 7 матчах после зимней паузы.
  • В летне-осенней части сезона у него было 5 мячей в 23 играх.

– Кажется, что Соболев в полном порядке. Уже 10 голов в этом сезоне.

– Он не раскрылся, а просто начал заниматься своим делом. Теперь он играет так, как и должен нападающий – борется, бегает, забивает. Прежде всего бегать начал!

Может, критика наконец-то дошла до него? Может, взялся за голову? Но я не нахожусь в тренировочном процессе, не могу сказать.

Единственное, раз Соболев играет хорошо – молодец. Вопросов нет.

– Вас не удивляет, что Соболев выигрывает конкуренцию у Дурана, которого привезли за немаленькую сумму?

– За Соболевым я смотрю уже много лет – знаю, что он может играть хорошо. Но кто такой Джон Дуран? Кто такой Джон Джон? Не понимаю, кто они.

Им нужно доказать свою состоятельность. Они приехали за большие суммы, должны быть лидерами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (2)
Марк Аврелий!
1775582483
Холодно на скамейке запасных сидеть зимой!
DOCTOR PENALTY
1775585300
..."Прежде всего бегать начал". Бегает Соболев как на лабутенах. ) """""""""""""""""""""
