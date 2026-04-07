Мостовой призвал наказать экс-партнера по сборной России

Александр Мостовой отреагировал на поведение главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

Мостовой и Евсеев вместе провели 4 матча за сборную России в начале 2000-х годов.

«Я думаю, что наказывать, скорее всего, будут. Представляете, если каждый тренер начнет все время матом ругаться? Поэтому, конечно, наказание будет.

Просто я не знаю, каким оно будет. Я же не знаю, кто там принимает эти решения, устанавливает вердикты. Но накажут и накажут, какая разница. Но ничего в этом страшного нет», – сказал Мостовой.