Реакция Мостового на победу «Динамо» над «Краснодаром»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

«Не забиваешь ты – забивают тебе. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью, потому что их «Краснодар» выбил из Кубка России.

Я думал, что будет ничья, но москвичи провели прекрасную контратаку и забили. Теперь «Зенит» рад и доволен, им нужно не проиграть. А самое интересное, что победный гол «Динамо» забило после удаления Гусева.

Лунeв красавец! За спасение от Боселли «Зенит» должен как минимум заказать ему ресторан. Для «Динамо» это здорово, а у «Краснодара» еще есть Кубок России, если они в итоге уступят титул петербургской команде», – сказал Мостовой.