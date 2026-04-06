Евсеев выругался 12 раз после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался после ничьей с «Балтикой» в 23-м туре РПЛ (2:2).

Он произнес 12 ругательств за 37 секунд.

– Показалось, что при розыгрыше мяча, когда забивала «Балтика», Хиль не находился на положенном расстоянии. Как вы считаете, нужно ли было судье посмотреть ВАР, чтобы этот эпизод как-то рассмотреть?

– Какой ВАР, ***? Футболист если, ***, пас дает сопернику – какой ВАР-то, ***?

Мы если в Самаре отдаем, ***, минус гол, ***, тут минус гол, ***. ЦСКА – да, переиграл, ***. Тут мы сами, ***, себе привозим один гол, ***, второй, ***. Второй мяч, ***…

Только другой вопрос вы задайте: команде «Балтика» кто-то два мяча забивал? 9 мячей пропущенных, а сейчас 11 у «Балтики». А забил кто?! Кто меньше всех забил, ***.