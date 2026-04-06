Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евсеев выругался 12 раз после матча с «Балтикой»

6 апреля, 11:43
16

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался после ничьей с «Балтикой» в 23-м туре РПЛ (2:2).

Он произнес 12 ругательств за 37 секунд.

– Показалось, что при розыгрыше мяча, когда забивала «Балтика», Хиль не находился на положенном расстоянии. Как вы считаете, нужно ли было судье посмотреть ВАР, чтобы этот эпизод как-то рассмотреть?

– Какой ВАР, ***? Футболист если, ***, пас дает сопернику – какой ВАР-то, ***?

Мы если в Самаре отдаем, ***, минус гол, ***, тут минус гол, ***. ЦСКА – да, переиграл, ***. Тут мы сами, ***, себе привозим один гол, ***, второй, ***. Второй мяч, ***…

Только другой вопрос вы задайте: команде «Балтика» кто-то два мяча забивал? 9 мячей пропущенных, а сейчас 11 у «Балтики». А забил кто?! Кто меньше всех забил, ***.

  • Дубль у «Динамо Мх» сделал Гамид Агаларов, отличившийся на 53-й минуте и на 72-й с пенальти. У «Балтики» забили Брайан Хиль на 13-й и Сергей Варатынов на 81-й.
  • Калининградцы во второй раз в этом чемпионате России пропустили 2 гола за матч. В 3-м туре «Балтика» дома победила «Оренбург» со счетом 3:2.

Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Мх Евсеев Вадим
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1775466044
Даааа, лексикон у Вадика на уровне.
Ответить
Айболид
1775467624
Это всё газпром виноват Вадик . Газпром !
Ответить
Вжыхъ
1775468286
Деда есть шанс догнать - респект! А по делу - отличный матч и успехов Динамо с Вадимом!
Ответить
Интерес
1775469113
А кто-то до сих пор пыхтит-"Талалаев"!
Ответить
СПОРТ 21 века
1775469432
Судя по ветке, все надели голубые рубашки. Догадываетесь, почему такой цвет обозначен? Где те эксперты, которые наговаривали на Талалаева? Что вы не судите Вадима? Может, потому что он вам всем таким башку свернёт. Талалаева по сравнению с этим снежным человеком — божий одуванчик. Вот кто настояще бы*ло. А у Талалаева, на секундочку, красный диплом...
Ответить
evgevg13
1775470826
Пытается по "культуре" общения Карпина догнать?
Ответить
гидромашина
1775470970
Культур мультур панимаеш.Гы гы.
Ответить
опус 2
1775473216
Скоро будем считать сколько не матерных слов он сказал во время интервью
Ответить
Fju-2
1775473570
"А забил кто?! Кто меньше всех забил, ***." Так говорит, как будто у нас футбол заключается в забитии голов.
Ответить
k611
1775474845
В этом Евсеев силён. В своё время он высказал искренние пожелания болельщикам сборной Уэльса...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 