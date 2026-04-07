Рахимов высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Экс-тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
– Кто для вас фаворит в чемпионской гонке?
– Индивидуальные качества футболистов «Зенита» превосходят «Краснодар». Но по игре «Краснодар» выглядит более надежно.
Хотя я уверен, что матч с «Зенитом» будет совершенно другой. Мне кажется, он будет определяющим.
– Что вы имеете в виду под «совершенно другой»?
– По качеству. В этой игре будет больше мобильности, больше единоборств, больше скоростной работы у обеих команд. Будет совершенно другой футбол. Вот увидите.
- «Зенит» примет «Краснодар» 12 апреля в 19:30 мск.
- Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
