Рахимов высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Экс-тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

– Кто для вас фаворит в чемпионской гонке?

– Индивидуальные качества футболистов «Зенита» превосходят «Краснодар». Но по игре «Краснодар» выглядит более надежно.

Хотя я уверен, что матч с «Зенитом» будет совершенно другой. Мне кажется, он будет определяющим.

– Что вы имеете в виду под «совершенно другой»?

– По качеству. В этой игре будет больше мобильности, больше единоборств, больше скоростной работы у обеих команд. Будет совершенно другой футбол. Вот увидите.