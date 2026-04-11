У Рахимова появился вариант в Европе

11 апреля, 19:16
4

Тренер Рашид Рахимов может уехать в Испанию.

«У Рахимова есть оффер от «Вальядолида». Ранее Рашид Маматкулович выступал там как игрок.

Рашид – в шорт-листе испанского клуба. Сейчас команда идeт на 17-м месте в Сегунде. Нынешнее соглашение с тренером, который возглавил «Реал Вальядолид» в феврале, истекает летом. И все будет зависеть от результатов», – написал источник.

  • В январе Рахимов покинул «Рубин». Тренер был в Казани с 2023 года и именно он вернул клуб в высший дивизион из Первой лиги.
  • Рахимова в «Рубине» сменил испанец Франк Артига, которого выкупили у ангольского клуба «Атлетику Петролеос».
  • Победа в Первой лиге с «Рубином» – высшее достижение в тренерской карьере Рахимова.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Испания. Сегунда Испания. Примера Вальядолид Рахимов Рашид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fibercore
1775931209
Да кому он там нужен? В Крылья придёт)
Ответить
Garrincha58
1775934182
это из той же оперы Батраков-Париж
Ответить
zigbert
1775963704
Да наверное не отказался бы попробовать свои силы в Испании.
Ответить
Hector вернулся
1776025461
Только если в футбольном симуляторе
Ответить
