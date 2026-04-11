У Рахимова появился вариант в Европе

Тренер Рашид Рахимов может уехать в Испанию.

«У Рахимова есть оффер от «Вальядолида». Ранее Рашид Маматкулович выступал там как игрок.

Рашид – в шорт-листе испанского клуба. Сейчас команда идeт на 17-м месте в Сегунде. Нынешнее соглашение с тренером, который возглавил «Реал Вальядолид» в феврале, истекает летом. И все будет зависеть от результатов», – написал источник.