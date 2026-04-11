У Рахимова появился вариант в Европе

Тренер Рашид Рахимов может уехать в Испанию.
«У Рахимова есть оффер от «Вальядолида». Ранее Рашид Маматкулович выступал там как игрок.
Рашид – в шорт-листе испанского клуба. Сейчас команда идeт на 17-м месте в Сегунде. Нынешнее соглашение с тренером, который возглавил «Реал Вальядолид» в феврале, истекает летом. И все будет зависеть от результатов», – написал источник.
- В январе Рахимов покинул «Рубин». Тренер был в Казани с 2023 года и именно он вернул клуб в высший дивизион из Первой лиги.
- Рахимова в «Рубине» сменил испанец Франк Артига, которого выкупили у ангольского клуба «Атлетику Петролеос».
- Победа в Первой лиге с «Рубином» – высшее достижение в тренерской карьере Рахимова.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»