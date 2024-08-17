Российский нападающий дебютировал в Сегунде

Российский форвард Николай Обольский провел свой 1-й официальный матч в составе «Кордобы». В гостевой игре 1-го тура Сегунды с «Мирандесом» (0:1) он вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

27-летний Обольский выступает в Испании с августа 2020 года, но ранее играл в клубах третьего по статусу дивизиона.

В июле он перешел в «Кордобу» из «Ибицы» на правах свободного агента.

Обольский провел 16 матчей в РПЛ за «Динамо». Также он играл за бело-голубых, «Сочи» и «Нижний Новгород» в Первой лиге.

На счету игрока 1 матч за молодежную сборную России.

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