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Российский нападающий дебютировал в Сегунде

17 августа 2024, 20:16
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Российский форвард Николай Обольский провел свой 1-й официальный матч в составе «Кордобы». В гостевой игре 1-го тура Сегунды с «Мирандесом» (0:1) он вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

  • 27-летний Обольский выступает в Испании с августа 2020 года, но ранее играл в клубах третьего по статусу дивизиона.
  • В июле он перешел в «Кордобу» из «Ибицы» на правах свободного агента.
  • Обольский провел 16 матчей в РПЛ за «Динамо». Также он играл за бело-голубых, «Сочи» и «Нижний Новгород» в Первой лиге.
  • На счету игрока 1 матч за молодежную сборную России.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Сегунда Кордоба Мирандес Обольский Николай
Комментарии (1)
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swot1205
1723917436
красавчик, удачи и успехов
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