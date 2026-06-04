Российский нападающий покинул клуб Сегунды

Нападающий Николай Обольский покинул «Кордобу» по истечении срока контракта.

В минувшем сезоне 29-летний россиянин не отметился результативными действиями в 12 играх.«В течение двух сезонов нападающий демонстрировал преданность делу, профессионализм и образцовую трудовую этику.

Клуб благодарит его за самоотверженность и готовность к работе и желает ему удачи в будущих вызовах», – говорится в сообщении «Кордобы».

В сезоне-2025/26 он провел на скамейке запасных 31 матч, а еще в 11 поединках Сегунды выходил на замену. В основном Обольский появлялся на поле ближе к концу встреч и лишь раз провел полный тайм. Также форвард 1 раз вышел в стартовом составе в игре Кубка Испании, где был заменен в конце второго тайма.

В сезоне-2024/25 Обольский забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 34 играх за «Кордобу».