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Российский нападающий покинул клуб Сегунды

Вчера, 10:19

Нападающий Николай Обольский покинул «Кордобу» по истечении срока контракта.

В минувшем сезоне 29-летний россиянин не отметился результативными действиями в 12 играх.«В течение двух сезонов нападающий демонстрировал преданность делу, профессионализм и образцовую трудовую этику.

Клуб благодарит его за самоотверженность и готовность к работе и желает ему удачи в будущих вызовах», – говорится в сообщении «Кордобы».

В сезоне-2025/26 он провел на скамейке запасных 31 матч, а еще в 11 поединках Сегунды выходил на замену. В основном Обольский появлялся на поле ближе к концу встреч и лишь раз провел полный тайм. Также форвард 1 раз вышел в стартовом составе в игре Кубка Испании, где был заменен в конце второго тайма.

В сезоне-2024/25 Обольский забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 34 играх за «Кордобу».

  • До «Кордобы» россиянин с августа 2020 года выступал за клубы третьего по статусу дивизиона Испании.
  • Обольский провел 16 матчей в РПЛ за «Динамо». Также он играл за бело-голубых, «Сочи» и «Нижний Новгород» в Первой лиге.
  • На счету игрока 1 матч и 1 гол за молодежную сборную России.

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Источник: официальный сайт «Кордобы»
Испания. Сегунда Трансферы Кордоба Обольский Николай
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