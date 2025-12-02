Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды

«Крылья Советов», «Сочи» и «Пари НН» заинтересованы в трансфере нападающего «Кордобы» Николая Обольского. Клуб Сегунды не хочет отпускать российского игрока.
Самарская команда контактировала с представителями форварда, чтобы узнать о возможности возвращения игрока в Россию. «Сочи» и «Пари НН» постоянно находятся на связи с агентами Обольского. Нападающий каждое трансферное окно получает предложения вернуться в сочинский и нижегородский клуб, за которые он выступал до отъезда в Испанию на правах аренды из «Динамо».
Интерес к Обольскому проявляют и клубы Первой лиги, однако футболист принципиально настроен продолжить карьеру в Сегунде. «Кордоба» хочет сохранить россиянина и готова предложить ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.
В этом сезоне 28-летний Обольский провел за испанский клуб 3 матча. В прошлом сезоне он сыграл за «Кордобу» в 34 встречах, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Обольский – воспитанник «Динамо». В 2020 году он перешeл в испанский клуб «Баракальдо» в третьей по статусу лиге Испании, после чего выступал за «Культураль Леонеса» и «Ибицу», откуда летом 2024-го перешeл в «Кордобу».
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро.
- Срок контракта россиянина с «Кордобой» истекает в июне 2026-го.