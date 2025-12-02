Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды

«Крылья Советов», «Сочи» и «Пари НН» заинтересованы в трансфере нападающего «Кордобы» Николая Обольского. Клуб Сегунды не хочет отпускать российского игрока.

Самарская команда контактировала с представителями форварда, чтобы узнать о возможности возвращения игрока в Россию. «Сочи» и «Пари НН» постоянно находятся на связи с агентами Обольского. Нападающий каждое трансферное окно получает предложения вернуться в сочинский и нижегородский клуб, за которые он выступал до отъезда в Испанию на правах аренды из «Динамо».

Интерес к Обольскому проявляют и клубы Первой лиги, однако футболист принципиально настроен продолжить карьеру в Сегунде. «Кордоба» хочет сохранить россиянина и готова предложить ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

В этом сезоне 28-летний Обольский провел за испанский клуб 3 матча. В прошлом сезоне он сыграл за «Кордобу» в 34 встречах, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.