«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова

«Локомотив» намерен сохранить полузащитника Данила Пруцева из-за вероятного ухода из команды капитана Дмитрия Баринова.
Сам игрок, принадлежащий «Спартаку», не против продолжить карьеру в составе красно-зеленых, футболиста устраивает его положение в команде.
В клубе также очень довольны игрой Пруцева, главный тренер Михаил Галактионов считает хавбека важной частью новой системы с четырьмя номинальными центральными полузащитниками, от которой специалист не планирует отходить и в весенней части сезона.
В потенциальную сделку со «Спартаком» «Локомотив» может включить вингера Вадима Ракова, который проводит нынешний сезон в аренде в «Крыльях Советов».
«Спартак» заинтересован в футболисте. Однако ситуацию осложняет его травма (повреждение пятой плюсневой кости), из-за которой Раков пропустил значительную часть осенней части чемпионата России.
В начале декабря игрок успешно перенeс операцию и, по сообщениям агента футболиста, должен вернуться в строй к началу зимних сборов. Участие Ракова в возможной сделке со «Спартаком» будет зависеть от выступлений футболиста предстоящей весной.
Более того, будущее вингера в «Локомотиве» кажется сомнительным: он не подходит под стиль Галактионова, поэтому ему не будет гарантирована постоянная игровая практика, что не устраивает сторону футболиста.
Вадим хочет играть важную роль в команде. В случае успешного проведения сделки «Локомотив» планирует повысить Пруцеву зарплату. Сейчас железнодорожники полностью покрывают оклад футболиста.
- В нынешнем сезоне 25-летний Пруцев провeл в составе «Локомотива» 17 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
- 20-летний Раков в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 мячей, сделал 2 ассиста.