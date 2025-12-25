«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова

«Локомотив» намерен сохранить полузащитника Данила Пруцева из-за вероятного ухода из команды капитана Дмитрия Баринова.

Сам игрок, принадлежащий «Спартаку», не против продолжить карьеру в составе красно-зеленых, футболиста устраивает его положение в команде.

В клубе также очень довольны игрой Пруцева, главный тренер Михаил Галактионов считает хавбека важной частью новой системы с четырьмя номинальными центральными полузащитниками, от которой специалист не планирует отходить и в весенней части сезона.

В потенциальную сделку со «Спартаком» «Локомотив» может включить вингера Вадима Ракова, который проводит нынешний сезон в аренде в «Крыльях Советов».

«Спартак» заинтересован в футболисте. Однако ситуацию осложняет его травма (повреждение пятой плюсневой кости), из-за которой Раков пропустил значительную часть осенней части чемпионата России.

В начале декабря игрок успешно перенeс операцию и, по сообщениям агента футболиста, должен вернуться в строй к началу зимних сборов. Участие Ракова в возможной сделке со «Спартаком» будет зависеть от выступлений футболиста предстоящей весной.

Более того, будущее вингера в «Локомотиве» кажется сомнительным: он не подходит под стиль Галактионова, поэтому ему не будет гарантирована постоянная игровая практика, что не устраивает сторону футболиста.

Вадим хочет играть важную роль в команде. В случае успешного проведения сделки «Локомотив» планирует повысить Пруцеву зарплату. Сейчас железнодорожники полностью покрывают оклад футболиста.