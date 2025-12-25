Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова

«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова

Сегодня, 16:12
4

«Локомотив» намерен сохранить полузащитника Данила Пруцева из-за вероятного ухода из команды капитана Дмитрия Баринова.

Сам игрок, принадлежащий «Спартаку», не против продолжить карьеру в составе красно-зеленых, футболиста устраивает его положение в команде.

В клубе также очень довольны игрой Пруцева, главный тренер Михаил Галактионов считает хавбека важной частью новой системы с четырьмя номинальными центральными полузащитниками, от которой специалист не планирует отходить и в весенней части сезона.

В потенциальную сделку со «Спартаком» «Локомотив» может включить вингера Вадима Ракова, который проводит нынешний сезон в аренде в «Крыльях Советов».

«Спартак» заинтересован в футболисте. Однако ситуацию осложняет его травма (повреждение пятой плюсневой кости), из-за которой Раков пропустил значительную часть осенней части чемпионата России.

В начале декабря игрок успешно перенeс операцию и, по сообщениям агента футболиста, должен вернуться в строй к началу зимних сборов. Участие Ракова в возможной сделке со «Спартаком» будет зависеть от выступлений футболиста предстоящей весной.

Более того, будущее вингера в «Локомотиве» кажется сомнительным: он не подходит под стиль Галактионова, поэтому ему не будет гарантирована постоянная игровая практика, что не устраивает сторону футболиста.

Вадим хочет играть важную роль в команде. В случае успешного проведения сделки «Локомотив» планирует повысить Пруцеву зарплату. Сейчас железнодорожники полностью покрывают оклад футболиста.

  • В нынешнем сезоне 25-летний Пруцев провeл в составе «Локомотива» 17 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
  • 20-летний Раков в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 мячей, сделал 2 ассиста.

Еще по теме:
Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника
«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба 5
«Спартак» продлит контракт с полузащитником 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Спартак Баринов Дмитрий Пруцев Данил Раков Вадим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1766670943
Раков себя очень хорошо показал в Крыльях до травмы. Надо брать!
Ответить
alefreddy
1766671471
игрок хороший но одного травмата (Самошникова)впарили и где он?
Ответить
ySS
1766676516
Не нужны российские игроки руководителям клуба, лучше при везут ещё одного папуаса... жаль
Ответить
Главные новости
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
Баринов сделал комплимент будущему партнеру по ЦСКА
17:53
1
Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо
17:28
1
Определен легионер года в российском футболе
16:45
2
Российский игрок включен в рейтинг лучших вратарей мира до 20 лет вне топ-5 лиг
16:35
1
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
16:12
4
ФотоСтала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
15:59
Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова
15:46
6
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
3
Все новости
Все новости
Мостовой вновь попросился в «Спартак»
19:10
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Губерниев назвал главное футбольное разочарование 2025 года
17:40
Мостовой определил главное спортивное событие 2025 года
17:15
ВидеоОптимистичный прогноз Кругового на 2026 год
17:05
В Московской области прокомментировали возрождение «Химок»
16:28
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
16:12
4
Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника
15:55
Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова
15:46
6
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
3
Видео«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
15:10
8
Видео«Рубин» продлил контракт с нападающим
14:59
Стало известно, какую сумму «Динамо» хочет получить за Бителло
14:21
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
12
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
5
Юран – о «Спартаке»: «Народную команду должен тренировать российский специалист»
13:28
7
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
9
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
12
ФотоРейтинг клубов России по стоимости состава
12:48
3
Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»
12:31
16
Испанский журналист – о назначении Карседо: «Нужно быть гадалкой, чтобы понимать «Спартак»
12:19
1
Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду
12:09
6
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
11:46
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
11:34
12
ФотоУ Кержакова родился четвертый ребенок
11:23
4
Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва
10:57
23
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
10:45
8
Определен лучший вратарь в истории чемпионата России
10:38
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 