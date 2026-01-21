Россия может сыграть с победителем Кубка Африки

Президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил, что его сборная готова сыграть с Россией.

Сенегал на этой неделе выиграл Кубок Африки.

Всего у Сенегала 2 Кубка Африки.

Команда сыграет летом на ЧМ-2026.

«В этом году у нас запланирован матч со сборной США 21 мая, но что касается других окон ФИФА, то мы свободны и можем сыграть со сборной России.

Если российская сторона отправит нам официальное письмо с предложением сыграть, то мы обязательно дадим ответ на него.

Для нас не проблема провести игру в России, но все будет зависеть от условий, которые мы должны рассмотреть. Мы готовы сыграть этот товарищеский матч», – сказал Фаль.