Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что выступление сборной России на Евро-2008 стало для него самым запоминающимся событием в карьере.

«Ну, со знаком плюс это Евро 2008, и не с точки зрения даже результата. Мне очень запомнилась та атмосфера, которая была в России.

То, когда мы смотрели новости и видели, как люди выходят на улицы, болеют, переживают за сборную. Конечно, это было здорово», – сказал Семак.