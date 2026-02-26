Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Для тренера самое главное, чтобы футболист выполнял всe на поле и приносил пользу команде. Это всe личное! Кто-то любит читать, кто-то – нет, кто-то любит учиться. Для тренера главное – качество игрока. Остальное – жизнь.

Вне футбола, как он хочет, так пускай и живeт! Вендел, наверное, не умеет читать и писать на русском. Может, Венделу не даeтся русский, а на родном читает и пишет.

Тут надо у Семака уточнять. Если ему сложно в русском, что тут сделаешь?» – заявил Юран.