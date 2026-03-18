Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич указал на ошибку в пользу «Зенита» в домашнем матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

Мажич признал, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был получить красную карточку за эпизод с выставленным локтем, попавшим в лицо Наилю Умярову.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка.

И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.

Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», – сказал Мажич.