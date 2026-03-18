  • Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»

Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»

Вчера, 18:43
24

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич указал на ошибку в пользу «Зенита» в домашнем матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

Мажич признал, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был получить красную карточку за эпизод с выставленным локтем, попавшим в лицо Наилю Умярову.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка.

И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.

Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», – сказал Мажич.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Умяров Наиль Карасев Сергей Мажич Милорад
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1773849104
Чушь! Соболев не видел бегущего сзади соперника, а значит это не нарушение правил!
Ответить
СильныйМозг
1773849289
Вендела, Соболя. Денежная машина Лукойл во всей красе. Прикормыши всплыли.
Ответить
Юбиляр
1773849550
Ну вот еще одно мнение - ждем дальше ! Вот только на результат матча ТЕПЕРЬ это уже НИКАК не повлияет ! А потом меня всякие айболиды спрашивают - ну почему ты говоришь, что ЗПРФ ! Да вот именно по этому и говорю, что честно вы разучились побеждать !!! Впрочем уже давно !!!...
Ответить
...уефан
1773850229
...что-то сдохло в лесу?...
Ответить
Номэд
1773850731
Ну так все судьи куплены гаСпромом. И с махачкалой сейчас пеналь на 49 минуте.
Ответить
anatolich72
1773850845
Газпром рулит и беспредел продолжается очередной левейший пенальти в кубке
Ответить
Цугундeр
1773851040
)) Бомба опять задала скотине корма..) Ох и жрут.))
Ответить
Иван Петров 1986
1773851245
Ну а разобраться с судейство слабо? Вот и сегодня в кубке блохастым опять левую пенальку подарили. Там все из пальца высосали.
Ответить
docndoc
1773851688
Это уже не смешно..Стыдобища какая. Это я про текущую кубковую игру. Даже прикормленные комментаторы затрудняются узреть причину для пенальти..
Ответить
avera
1773855077
А балалаечник будет судить и дальше.
Ответить
