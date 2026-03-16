«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»

В «Спартаке» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита».

Московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

Красно-белые попросили разобрать три спорных эпизода:

Вендел ударил Романа Зобнина на 20-й минуте и не был удален;

Александр Соболев на 65-й минуте не получил вторую желтую карточку за удар Наиля Умарова;

второй пенальти в пользу «Зенита» на 78-й минуте.

«Спартак» проиграл «Зениту» на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.