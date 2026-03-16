  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»

Вчера, 14:53
81

В «Спартаке» остались недовольны работой арбитров в гостевом матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита».

Московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

Красно-белые попросили разобрать три спорных эпизода:

  • Вендел ударил Романа Зобнина на 20-й минуте и не был удален;
  • Александр Соболев на 65-й минуте не получил вторую желтую карточку за удар Наиля Умарова;
  • второй пенальти в пользу «Зенита» на 78-й минуте.

«Спартак» проиграл «Зениту» на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Комментарии (81)
Дубина
1773665713
И так что будет Вендел ударил Романа Зобнина на 20-й минуте и не был удален; - скажут все нормально он не попал нам можно.. Александр Соболев на 65-й минуте не получил вторую желтую карточку за удар Наиля Умарова;- скажут что он не специально и не попал для карточки второй пенальти в пользу «Зенита» на 78-й минуте.- скажут контакт был и ударили блоху) до этих девочек нельзя касаться как в баскетболе ( не зря в сарафанах играли на 8 марта) в общем свои своих отмажут как надо!! ЗПРФ
Ответить
ziborock
1773665717
Когда вскроются все темные делишки этого клуба и купленные регалии, думаю Зенит расформируют!
Ответить
NewLife
1773665981
Из протокола: задержанный с особой жестокостью ударил своей щекой по кулаку сержанта, чем причинил ему физические и душевные травмы))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773666158
да там и первый пенальти был "нарисован"...
Ответить
R_a_i_n
1773666953
Щас по срач-тв обзор Зенит-Спартак смотрел. Минут пять Гена Орлов рассказывал о духе Зенита, о том какой Семак молодец, что выпустил Дивеева, о том как Гена любит срач-тв. Потом минут десять обсасывали Соболева с Дураном с их пенками. Далее поругали Солари и Ву, мол так играть нельзя. Но что самое интересное ни слова не сказали о моментах Вендал/Зобнин и Соболев/Умяров. ВООБШЕ НИЧЕГО.
Ответить
алдан2014
1773668096
В руководстве РФС давно засилье питерских элементов. Ха ха. От туда в первую очередь идут нужные решения.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773669332
Зенит (воробышек) - спартак(бабочка): А ба-бо-чка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг, Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, Ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1773669974
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»..обратились к зинарю и чего вы хотите??? Неужели зализаный признает что карась свистел в пользу зинки?
Ответить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1773670167
Сами накосячили, а всё ищут виновных.
Ответить
Ник Уволен1
1773671667
Они не довольны, что продули. Забивать надо было или хотя бы раз пробить в створ.
Ответить
